トヨタとWaymoが自動運転の開発・普及における戦略的パートナーシップに基本合意

Waymo, Toyota partner to bring self-driving tech to personal vehicles https://www.cnbc.com/2025/04/29/waymo-toyota-partner-to-bring-self-driving-tech-to-personal-vehicles-.html Waymoはこれまでにインド・タタモータース傘下のジャガーランドローバー、ステランティス N.V.の前身であるフィアット・クライスラー、ダイムラー・トラック、メルセデス・ベンツ、韓国のヒョンデ、中国のジーリー(吉利)などと協力してきた経歴があり、多くの事例で、自動車メーカーがテスト用に改良した車両を製造したり、Waymoが保有する車両に機能を搭載したりする形が取られてきました。

Waymo and Toyota Outline Strategic Partnership to Advance Autonomous Driving Deployment https://waymo.com/blog/2025/04/waymo-and-toyota-outline-strategic-partnership

・関連記事

ロボットタクシー事業を展開中のWaymoが週間10万回利用を達成 - GIGAZINE



「自動運転車の方が人間が運転する車より事故が少なくて安全」という調査データを日本展開を予定するWaymoが発表 - GIGAZINE



ついに自動運転車のWaymoが日本展開へ、日本交通やGOと提携し2025年初頭から東京でのテストを開始予定 - GIGAZINE



韓国のヒョンデとロシアのYandex子会社が「完全自動運転タクシー」で提携すると発表 - GIGAZINE



2025年04月30日 11時00分00秒 in 乗り物, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article Toyota and Waymo Agree on Strategic Part….