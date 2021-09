「iPhone 13」の登場が期待されるAppleの新製品発表イベントが日本時間2021年9月15日に開催決定

・関連記事

iPhone 13には「衛星通信でのSOS」が可能な機能が搭載される、緊急事態の通報がスムーズに - GIGAZINE



2021年の「iPhone 13」は従来通り9月に発売か - GIGAZINE



iPhone製造のFoxconnがパンデミックによる部品調達の遅れを懸念、「iPhone 13」に影響を与える可能性も - GIGAZINE



2021年登場のiPhone 13ではディスプレイ内蔵型のTouch IDが搭載されるとの報道 - GIGAZINE



Appleが「AirPods」の生産拠点をベトナムから中国に回帰か、Google「Pixel 6」も同様の状況 - GIGAZINE



AppleはiPhone・Apple Watchに加えAirPodsでも健康管理を行っていく可能性を示す - GIGAZINE

2021年09月08日 10時42分00秒 in モバイル, ハードウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.