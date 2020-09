iPhone 12 ProのトリプルカメラにLiDARスキャナが搭載されるというウワサ

2020年に登場するiPhone 12 ProのカメラユニットにはLiDARスキャナが搭載されるとウワサされており、Apple関連のリーク情報を取り扱う人物がリークムービーを公開しています。



Alleged hands-on video shows 6.1-inch iPhone 12 Pro rear shell with LiDAR placement - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2020/09/11/alleged-hands-on-video-shows-6-1-inch-iphone-12-pro-rear-shell-with-lidar-placement/



2020年3月に発表された新型iPad Proは、Apple製品で初めて「LiDARスキャナ」を搭載した背面カメラを持った端末です。以下がLiDARスキャナを搭載した新型iPad Proの背面カメラユニットで、右列上部からフラッシュライト・LiDARスキャナ・マイクが並んでいます。





LiDARスキャナは最大5メートル先の対象物までの距離を正確に計測することが可能な深度スキャナで、これを用いることで新型iPad Proは背面カメラでより高度なARコンテンツなどを楽しむことができます。



そんなLiDARスキャナが、2020年に登場するiPhone 12の最上位モデルである「iPhone 12 Pro Max」にも搭載される可能性が過去にも指摘されていました。



これまでiPhone 12に関するリーク情報やウワサは複数報じられてきましたが、実際のリーク写真などはほとんど公開されてきませんでした。しかし、Apple関連のリーク情報を取り扱うEverythingAppleProという名のリーカーが、6.1インチiPhone 12 Proの背面筐体と思われるもののムービーを公開しています。



EverythingAppleProがリークしたムービーは以下の通り。ムービーの中で登場するのは6.1インチiPhone 12 Proの背面筐体だけであり、コンポーネントは含まれていません。そのため多くの詳細が明らかになるわけではありませんが、iPhone 12 Proの外観についてはよくわかる内容となっています。



Here it is! Official iPhone 12 Pro chassis leak. Confirms mostly same camera with new LiDAR placement, flat sides, magnet cutouts & smart connector-like 5G antenna? This seems to confirm the 6.1 Pro model will get LiDAR too. October can't come soon enough. pic.twitter.com/YifSX7SWxh