Appleの発表会「Apple Event」が日本時間の2025年9月10日2時に開催決定、「iPhone 17 Air」などが登場か



Appleがオンラインイベント「Apple Event」を日本時間の2025年9月10日2時に開始することを発表しました。iPhone 17やApple Watch Ultra 3など、多数のモデルが登場することが予想されています。



2025年8月27日、Appleのティム・クックCEOが「驚きの#AppleEventに備えよう」と投稿し、イベントを告知しました。公式サイトではイベント開始時間も記載されていますが、何が発表されるイベントになるかなど、具体的な内容は明かされていません。ただし、クックCEOが投稿した動画でAppleのロゴの色が変化していることから、動画で示される青、黄、オレンジ色のiPhoneが登場するのではないかと期待されています。



Get ready for an awe dropping #AppleEvent on Tuesday, September 9! pic.twitter.com/uAcYp2RLMM — Tim Cook (@tim_cook) August 26, 2025



その期待を裏付ける兆候として、過去にiPhone 17シリーズのカラーが「リーク」されています。





Apple製品に詳しいBloombergのマーク・ガーマン記者によると、Apple EventではiPhoneの標準モデルに加えて2つの「Pro」モデル、「これまでのiPhoneよりもはるかに薄型化されたデザインを採用した全く新しいAirモデル」が登場する予定だとのこと。



Airモデル(ガーマン氏がiPhone 17 Airと呼称)はMacBook Airと同様、既存のモデルとは異なる新しいコンポーネントと新たな設計基準を採用し、現行モデルより約2mm薄型化を果たし、iPhone 16(6.1インチ)より大きくiPhone 16 Plus(6.7インチ)よりわずかに小さい6.6インチのディスプレイを備え、Dynamic Islandやカメラコントロールなど既存のインターフェースも実装しているとのこと。ただし、カメラはiPhone 16eと同じで48MPのカメラが1つだけ搭載されるという予想です。チップはPro版に搭載される上位モデルのA19 Proチップではなく標準のA19チップで、加えて「グローバルモデルでも物理的なSIMカードスロットの搭載なし(eSIMのみ)」になるのではないかと予想されています。



標準モデル(iPhone 17)はiPhone 16と似た外観になるものの、ディスプレイが大型化し、カメラが改良される見込み。Proモデル(iPhone 17 Pro/iPhone 17 Pro Max)は背面のデザインが一新され、カメラエリアが拡大され、写真撮影機能がさらに強化されるとガーマン氏は伝えています。



リーカーのFixed Focus Digitalは、iPhone 17 Proで「ワイヤレス逆充電」がテストされたと伝えています。この機能により、iPhone 17 Proで、Apple WatchやAirPods、あるいは別のiPhoneを充電できるようになる可能性があります。iPhone 17 ProではAppleのロゴがやや下に移動するという情報もあり、これもワイヤレス逆充電の布石ではないかと考えられています。



iPhone 17 Pro design: logo moves lower.

Here's why



Full Article:https://t.co/xeC6d0oBeN pic.twitter.com/Q8QwkT56IL — Majin Bu (@MajinBuOfficial) June 28, 2025



このほか、Apple Watch Series 11、Apple Watch Ultra 3、Apple Watch SE 3といったスマートウォッチ群、イヤホンのAirPods Pro 3も登場するのではないかと期待されています。

