AIが「スター・ウォーズ」や「ゴーストバスターズ」を解釈して絵画にまとめるとこうなる

・関連記事

まるで人工知能がLSDを使って「ボブの絵画教室」を見ているかのようなムービー - GIGAZINE



AIが前衛的で不気味な絵画を延々と描き続けるサイト「Art42」 - GIGAZINE



Adobeがゴッホやフェルメールの「絵筆のタッチ」を学習して技法を再現するAIを開発 - GIGAZINE



音楽を視覚化する「生きた絵画」をAIと人間が協力して作成 - GIGAZINE



世界で初めてオークションにかけられたAI作の肖像画が5000万円で落札される - GIGAZINE



まるで本物の人間のように表現力豊かに発話できるAIをNVIDIAが開発中 - GIGAZINE

2021年09月04日 17時00分00秒 in ソフトウェア, 映画, アート, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.