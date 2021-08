脂がたっぷり乗ったサーモンの寿司をモリモリ食べているような感覚を味わえるすき家の「サーモン丼」3種を食べてみた

・関連記事

GIGAZINE(ギガジン) - ふわふわ生クリームとヘーゼルナッツが相性抜群な「Uchi Café Spécialité 澄ふわマリトッツォ(ヘーゼルナッツチョコ入り)」などローソンの新作スイーツ3種を食べてみた



エビやアサリなど4種の海鮮のうまみを堪能できる松屋の「海鮮ごろごろシーフードカレー」試食レビュー - GIGAZINE



砕きニンニクを投入した肉厚ロースカツとすたダレ漬け豚バラ肉が超絶コッテリな「伝説のすたみなロースカツ丼 」試食レビュー - GIGAZINE



とろっとろの角煮をガツンとニンニク塩ダレ&すだちで食べる「うま塩 豚角煮丼」試食レビュー - GIGAZINE



直火焼きされた植物性パティの風味を存分に楽しめるバーガーキングのバンズなしバーガー「バージョン2ワッパー」を食べてみた - GIGAZINE



海鮮丼の「甘えび」を増量&グレードアップさせた甘えび好きのための「たっぷり甘えび海鮮丼」試食レビュー - GIGAZINE



「ハワイアンバーベキュー ザク切りポテト&ビーフ」などマクドナルドの夏限定商品を4種類食べてみた - GIGAZINE



ピリ辛麻婆茄子のうまみがじゅわっとほとばしる「冷やしちゃんぽん 麻婆茄子」をリンガーハットで買って食べてみた - GIGAZINE

2021年08月18日 12時20分00秒 in 試食, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.