1000億円でMicronが3D XPointの生産拠点をTexas Instrumentsに売却することが明らかに

・関連記事

Google・Apple・Amazonなどが半導体業界への約5兆円の資金援助を求めて「Semiconductors in America Coalition」を結成 - GIGAZINE



Samsung・Micron・SK Hynixが「DRAMの価格操作を行った」として集団訴訟を起こされる - GIGAZINE



IntelのNANDメモリ事業を約9500億円で韓国半導体企業のSK hynixが買収 - GIGAZINE



中国半導体製造大手のSMICへの輸出にアメリカ政府が規制、Huaweiにも大きな影響 - GIGAZINE



約4兆2000億円が動いたNVIDIAのArm買収にイギリス政府が「国家安全保障上の懸念」を理由に介入 - GIGAZINE

2021年07月02日 14時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.