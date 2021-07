2021年07月02日 21時00分 サイエンス

1日たった5分の呼吸法で「30分のウォーキング並み」に高血圧を改善する「IMST」とは?



高血圧の改善には運動や食事といった方法が一般ですが、新たな研究によって、1日5分の呼吸トレーニングで1日30分・週5回のウォーキング並に高血圧を改善できる可能性が示されました。



Time‐Efficient Inspiratory Muscle Strength Training Lowers Blood Pressure and Improves Endothelial Function, NO Bioavailability, and Oxidative Stress in Midlife/Older Adults With Above‐Normal Blood Pressure | Journal of the American Heart Association

https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/JAHA.121.020980



5-minute breathing workout lowers blood pressure as much as exercise, drugs | CU Boulder Today | University of Colorado Boulder

https://www.colorado.edu/today/2021/06/29/5-minute-breathing-workout-lowers-blood-pressure-much-exercise-drugs



This 5-Minute Breathing Exercise Lowers Blood Pressure as Much as Drugs or Exercise

https://www.sciencealert.com/this-5-minute-breathing-exercise-lowers-blood-pressure-as-much-as-drugs-or-exercise



この研究では、吸気筋強化トレーニング(IMST)による血圧への影響が実験で確かめられました。IMSTは重度の呼吸器疾患者の筋力強化を助けるものとして、1980年代に開発されたもの。専用のデバイスを手で持ち、抵抗を受けながら勢いよく息を吸うという方法で筋力を強化します。





以下のムービーの再生開始から12秒のあたりからIMSTを行っている様子を見ることができます。



Lowering Blood Pressure in 5 Minutes - YouTube





これがIMST専用デバイス。





鼻を閉じるテープをつけてから吸入口を口の中に入れ、勢いよく息を吸います。





コロラド大学ボルダー校の統合生理学者であるダグ・シールズ氏ら研究チームは、収縮期血圧が120mmHg以上で正常値を超えている、50~79歳の成人36人を対象に実験を行いました。被験者の半数は6週間にわたって毎日5分・週6回の高抵抗IMSTを行い、もう半数は同条件で低抵抗のIMSTを行ったとのこと。5分という運動時間は深呼吸30回に相当します。



この結果、高抵抗のIMSTを行ったグループは、実験期間後に収縮期血圧が平均9ポイントも低下しました。これは1日30分・週5日ウォーキングを行った時の効果に相当するもの。また、血圧降下剤を用いた薬物療法の効果にも相当すると研究チームは述べています。



「今回みられた収縮期血圧の改善は、心血管疾患による死亡リスクを30~40%低下させる、臨床的に意味を持つものです」とのこと。



特筆すべきところは、高抵抗IMSTをやめた後でも、被験者らの血圧改善は持続したという点。研究を行ったアリゾナ大学のダニエル・クレイグヘッド氏は高抵抗IMSTについて「従来の運動プログラムよりも時間的な効率がいいだけでなく、メリットが長続きする可能性があります」と述べました。





加えて、高抵抗IMSTを行った被験者らのうち45%は「血管内皮の機能が改善する」「動脈の拡張能力が上がる」「一酸化窒素レベルが上がる」といったプラークの蓄積を防ぐ効果が確認されたほか、心臓発作のリスクを高める可能性がある炎症や酸化ストレスの値が有意に低くなったことも確認されました。



研究チームは高抵抗IMSTが血圧を改善するメカニズムを全て理解しているわけではありませんが、呼吸運動によって血管内部を覆う細胞が一酸化窒素を生み出し、筋肉がリラックスして血流が改善されるという可能性を示しています。



今回の研究は小規模なものであり、高抵抗IMSTを血圧改善の方法として推奨するためには、より大規模な研究が必要とのこと。一方で、高抵抗IMSTを行った被験者のうち95%が最後までトレーニングを完遂しており、脱落者が少ないことから「実際に取り掛かりやすい手法である」という点を研究チームはメリットとして強調しています。