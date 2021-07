ミスドがBAKE CHEESE TART＆クロッカンシュー ザクザクとコラボした「misdo meets BAKE＆ZAKUZAKU」の新作ドーナツ6種を全制覇してみた

・関連記事

もっちり感の上を行く「むぎゅっと食感」がクセになるミスドの「むぎゅっとドーナツ」4種を食べてみた - GIGAZINE



ミスドにあまりにも本格的すぎる窯焼きピザ「ミスド ピッツァ」が登場したので5種類全て食べてみた - GIGAZINE



無料で好きなアイスに柿の種&ハッピーターンをトッピングできるサーティワン「うまッチングキャンペーン」試食レビュー - GIGAZINE



サクフワメロンパンにバターがジュワジュワ染みこんだ「香港風メロンパン」全3種を食べ比べてみた - GIGAZINE



パフェのようなフルーツ感が濃厚なスタバの大阪限定フラペチーノ「大阪めっちゃくだもんクリームフラペチーノ」を飲んでみた - GIGAZINE



「これぞ王道」なコーヒーゼリーを香料不使用で作った喫茶店の味っぽいミニストップ「グルクル 飲むなつかしの珈琲ゼリー」試食レビュー - GIGAZINE



たっぷりクリームの濃厚なミルキーさとフルーツが相性抜群な「マリトッツォ」3種をジョリーパスタで食べてみた - GIGAZINE

2021年07月02日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.