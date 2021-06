NVIDIAが2021年8月末でWindows 7・8・8.1のサポートを終了

「GeForce」シリーズのグラフィックスカード製造などで知られるNVIDIAが、2021年8月末をもってWindows 7~Windows 8.1のサポートを終了する方針を明らかにしました。 Support Plan for Windows 7 and Windows 8/8.1 | NVIDIA https://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/5201

・関連記事

2021年06月14日 10時20分00秒 in ハードウェア, Posted by logc_nt

