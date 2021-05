アインシュタイン直筆の「E=mc2」が約1億3000万円で落札される

Handwritten Einstein letter containing famous E=mc2 equation sells for $1.2 million | Live Science https://www.livescience.com/einstein-letter-emc2-sold-at-auction.html オークションにかけられた手紙は、物理学者のルートヴィヒ・シルバーシュタイン宛てに、1946年10月26日付けで送られたものだとのこと。シルバーシュタインは特殊相対性理論に関する参考書を書くほどの理解者でしたが、 一般相対性理論 についてはアインシュタインと論争を繰り広げたことで知られています。手紙の中で、アインシュタインはシルバーシュタインからの質問に答える形で、質量とエネルギーの関係を示した特殊相対性理論の公式「 E=mc 2 」を書き記し、「あなたの質問は、E=mc 2 の公式から一切の知識も必要なく導き出せます」と書いています。

2021年05月28日 11時05分00秒

