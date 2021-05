2021年05月17日 21時00分 サイエンス

30年分のデータを調査した結果「男女の脳に有意な差はない」と判明



「男性は成績優秀者が多い代わりに落伍者も多い」といった研究結果や男性の自閉スペクトラム症(ASD)発症頻度は女性の約4倍といった事実から、「男女の脳には有意な差が存在する」という見解が存在します。しかし、脳における性差の専門家であるロザリンドフランクリン医科学大学のリーズ・エリオット教授が「男女の脳にはサイズ以外の有意な差はない」と発表しました。



性別によって脳が異なるという生物は実際に存在し、オスが求愛のために歌をさえずる鳥の場合には、「オスは歌をさえずるための脳細胞核が6倍も大きい」といった有意な差が確認されています。人間の場合は男が女よりも体が大きいことから脳も大きいことが知られてきましたが、30年分にわたるMRIと死後解剖のデータを分析した結果、「サイズ以外の差があるとはいえない」とわかったとのこと。



エリオット教授によると、「男女の脳は灰白質と白質の比率や右脳・左脳間の結合性が異なる」という通説が存在しましたが、実際には性差によらず「脳が小さければその種の比率には差が出る」という結果が得られたとのこと。女性の場合、体格の関係上脳が小さくなるため、こうした傾向が一見あるように見えるというのがエリオット教授の見解です。また、「右脳・左脳の非対称性が男女差を生み出している」という通説については、これを否定する研究結果が報告されているとのこと。





特定の脳スキャン画像を認識して患者が女性なのか男性なのかを見分けるAIは存在していますが、比較対象の脳の大きさを制限すると60%の精度しかないため、エリオット教授は「コイントスより有意に優れているとはいえない」とコメント。最先端のAIですら脳の差をほとんど見抜けないという結果を、「男女の脳には有意な差が存在しない」という見解の論拠として挙げました。



通説と最新の調査結果の食い違いについて、エリオット教授はセンセーショナルなニュースは大きく報じられる一方で、非センセーショナルなニュースは報じられることすらないという「出版バイアス」があったと説明。研究初期における「男性と女性の脳の違いを発見した」という調査結果が世評を形作ったものの、研究が進むにつれて「有意な性差がある」という意見は少なくなってきていると語っています。



なお、こうした性差と脳に関するステレオタイプの代表例である「数学や科学などの分野は女性より男性の方が向いている」という偏見については、計算中の少年の少女の脳に有意な差が存在しないことがわかっており、「女性は数学や科学が苦手」という偏見自体が実際に女性の数学や科学の能力を下げてしまっているという可能性が示唆されています。



