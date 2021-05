心停止したら「スマホアプリからの自動通報」で近くにいる人がAEDで助けてくれる緊急救命サービスが北欧で展開されている

心停止を起こした場合、いかに早く心肺蘇生を受けられるかどうかが非常に非常に重要で、心臓マッサージや自動体外式除細動器(AED)による電気ショックを迅速に行えば、命が助かる確率が上がります。病院外で心停止になった人の生存率を上げるため、デンマークではスマートフォンアプリを使った「近くにいる人がすぐに救命活動を行える緊急救命システム」が導入されています。 denmark-app-heart-cpr - The Washington Post https://www.washingtonpost.com/health/an-app-that-swiftly-sends-cpr-volunteers-to-heart-attack-sufferers-has-made-a-big-differences-in-denmark-could-this-be-copied-in-the-us/2021/05/07/97c59cc6-8734-11eb-8a8b-5cf82c3dffe4_story.html App for first responders helped quadruple cardiac arrest survival - 9to5Mac https://9to5mac.com/2021/05/10/aed-app-for-first-responders/ 日本AED財団 によれば、心停止から電気ショックを受けるまでの時間が1分遅れるごとに救命率は10%低下するとのこと。心停止してそのままの状態で救急隊が到着するまで10分以上かかってしまうと救命率は絶望的ですが、救急隊が駆けつけるまでにAEDによる電気ショックや心臓マッサージを行うことで一命を取り留める可能性もあります。

2021年05月12日 06時00分00秒 in モバイル, ソフトウェア, Posted by log1i_yk

