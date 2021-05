19世紀にイギリスで猛威を振るった「コレラ」はどのように終息したのか？

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の世界的流行 による総死者数は2021年5月10日時点で329万人を記録しており、アメリカを筆頭に先進国で 新型コロナウイルスワクチンの接種が進んでいます が、インドで 爆発的な感染拡大が続いている ことから、今後も総死者数は増加し続けていくと考えられています。COVID-19は近代を代表する パンデミック として捉えられていますが、これまでにも人類は ペスト や コレラ などのパンデミックを経験してきました。イギリスで発生したコレラは一体どのようにして終息したのか、イギリスの外科医療の統制と技術向上を目的とした職能団体である 王立外科医師会 が「イギリスにおけるコレラ撲滅史」について解説しています。 Mapping disease: John Snow and Cholera — Royal College of Surgeons https://www.rcseng.ac.uk/library-and-publications/library/blog/mapping-disease-john-snow-and-cholera/ コレラは コレラ菌 を病原体とする経口感染症の一種で、治療しなければわずか数時間で死に至るという高い致死性が特徴。コレラのパンデミックは 世界各地で繰り返し生じた とされており、インドにおいては都合4度のパンデミックで累計3800万人超が命を奪われたという推計も存在します。 現代ではコレラは「コレラ菌に汚染された飲食物」から広がることがわかっています。しかし、19世紀当時は「腐敗した有機物から広がる気体によって感染する」という 瘴気説 が一般的で、この瘴気説を支持する政府声明などの記録も残されています。 こうした見当違いの理論によって、イギリスでは都合4度もコレラが猛威を振るいました。しかし、1831年に当時見習い医師だった ジョン・スノウ が炭鉱の村・キリングワースでコレラの流行に初めて遭遇したことによって、イギリスにおけるコレラの歴史が変わることになります。 スノウはキリングワースでのコレラの治療は果たせませんでしたが、コレラに感染した炭鉱作業員の名前・症状・処置およびその結果などの詳細な記録を書き留めました。この「記録を集める」という習慣が後の発見に役立つこととなります。1854年8月にロンドンで発生した史上3度目となるコレラの流行の中、スノウはコレラによる死者を地図上にマッピングすることで、コレラの感染者のほとんどがブロード・ストリート(2021年時点ではブロードウィック・ストリートという名称)に存在する共用給水ポンプの利用者だったと突き止めます。スノウの報を受けた地元の評議会は感染者と共用給水ポンプの関連性は十分な説得力を有していると判断し、問題のポンプを停止。後に同地域での感染が大きく減少したという事実だけでなく、問題のポンプに水を供給していた貯水池からコレラ菌が発見されたことから、スノウの推測が正しかったことが確認されています。

2021年05月11日 23時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1k_iy

