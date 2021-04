2021年04月23日 10時06分 ゲーム

ソニーが映画やTVドラマの見放題サービスを「PlayStation Plus」で試験スタート



PlayStationでオンラインマルチプレイを行うには、有料会員サービスの「PlayStation Plus」に加入する必要があります。PlayStation Plus会員向けには毎月フリープレイタイトルが配信されたり、限定の割引が行われたりしているのですが、さらに無料で映画やTVドラマといった映像コンテンツが見られるようになる「PlayStation Plus Video Pass」が一部の地域でのみ試験導入されています。



Sony rolling movies and TV shows into PlayStation Plus, but only in Poland for now • Eurogamer.net

https://www.eurogamer.net/articles/2021-04-22-sony-rolling-movies-and-tv-shows-into-playstation-plus-but-only-in-poland-for-now



2021年4月の第4週、ソニーの公式ウェブサイト上に「PlayStation Plus Video Pass」というこれまで見たことのないサービス名が短時間表示されました。この「PlayStation Plus Video Pass」が、ポーランドで試験サービスとして12カ月間実施されることが正式発表されました。



PlayStationの開発・製造・販売を行うソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)のグローバルサービス担当ヴァイスプレジデントであるニック・マグワイア氏は、ポーランドメディア・Spider's Webによるインタビューの中で、「PlayStation Plus Video Pass」の詳細を発表しました。「PlayStation Plus Video Pass」は現地時間の2021年4月22日からポーランドでスタートします。





「PlayStation Plus Video Pass」はPlayStation Plus会員向けに無料で提供され、ユーザーは専用アプリから映画やTVドラマをストリーミング形式で見放題となります。PlayStation Plus Video Passで再生可能なコンテンツは、ソニー・ピクチャーズの15本の映画と6本のTVドラマ。PlayStation Plus Video Passで再生可能な21本のリストは以下の通り。



・アメリカン・ハッスル

・メッセージ

・バッドボーイズ

・ベイビー・ドライバー

・ブレードランナー 2049

・ブラッドショット

・チャーリーズ・エンジェル

・イコライザー2

・インフェルノ

・ジュマンジ/ネクスト・レベル

・Sausage Party

・ディス・イズ・ジ・エンド 俺たちハリウッドスターの最凶最期の日

・アンダーワールド ブラッド・ウォーズ

・ヴェノム

・ゾンビランド:ダブルタップ

・コミ・カレ!!(シーズン1~6)

・Deadly Class(シーズン1)

・Future Man(シーズン1~3)

・ロスト・ガール(シーズン1~5)

・SuperMansion(シーズン1~3)

・S.W.A.T.(シーズン1~2)





マグワイア氏はポーランドで「PlayStation Plus Video Pass」を試験スタートする理由について、「ソーシャルメディアユーザーは、ビデオオンデマンドサービスの使用を好みます。そこで、PlayStation Plusの一部としてPlayStation Plus Video Passを試験導入し、ユーザーが同サービスについてどのように感じるかを確認しようと考えています。この組み合わせは完璧なものです」と語りました。



なお、PlayStationは2021年3月にNetflixやディズニー+といったストリーミングサービスの台頭により、個別に映画やドラマといった映像コンテンツを購入するユーザーが減少しているとして、PlayStation Storeで映画やドラマをレンタル・販売する機能を2021年8月31日に削除すると発表しています。