強い馬を育てつつ競馬界に人脈を広げ世界のレースも目指す「Winning Post 9 2021」プレイレビュー

・関連記事

Nintendo Switchであのパックマンが最後の1人になるまで食べ続ける99人対戦バトルロイヤル「PAC-MAN 99」を遊んでみた - GIGAZINE



無限ループする世界をオートバトル×ハクスラ装備×ローグライクで切り抜ける「Loop Hero」プレイレビュー - GIGAZINE



無料でブラウザから遊べる丸亀市公式RPG「まるがめクエスト~囚われの12姫~」は観光目的なのにかなりの歯ごたえ - GIGAZINE



2021年04月18日 23時40分00秒 in レビュー, ゲーム, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.