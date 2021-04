正面から見る際と鏡に映ったものとでは屋根の形が異なる錯視作品「変身するガレージ屋根」

明治大学で研究特別教授として働く杉原厚吉氏が、 錯視 を用いて正面から見た際と鏡で見た際とでは屋根の形が異なって見える「 変身するガレージ屋根 」という作品を発表しました。 "Ambiguous Objects" that change their appearances in a mirror - Kokichi Sugihara's Homepage (Japanese) http://www.isc.meiji.ac.jp/~kokichis/ambiguousc/ambiguouscylindere.html 通常、鏡に映っても物体の形状は変化しません。しかし、杉原氏は屋根の形状が見る角度によって異なるような錯視作品を作成し、自身のブログ上で公開しています。 以下が杉原氏が発表した「変身するガレージ屋根」。正面から見ると丸みを帯びた屋根なのですが、鏡に映った後ろからのアングルだと、屋根はジグザグな形状になっています。

・関連記事

脳が混乱する「錯視映像オブ・ザ・イヤー」の2020年受賞作品が発表される、大賞には日本人が輝く - GIGAZINE



脳が混乱してしまいそうになる錯視映像トップ10が発表される、日本からも3作品がランクイン - GIGAZINE



本当は灰色なのにイチゴが赤く見えてしまう錯視画像が話題沸騰中 - GIGAZINE



「色が変わるドレス」のような色の錯覚作品12パターン - GIGAZINE



フィルムをスライドさせるとイラストが動き出す錯視を使ったアニメーション「Amazing Animated Optical Illusions!」 - GIGAZINE



明るさの錯視が体験できる「Brightness illusions」 - GIGAZINE



60パターン以上の錯視を体験できるサイト - GIGAZINE



2021年04月13日 20時00分00秒 in 動画, アート, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.