量子コンピューターに関する論文が続々と撤回されている理由を「マヨラナ粒子」の研究者が解説

・関連記事

Microsoftの量子コンピューター構築のカギだった「マヨラナ粒子」を観測したという論文が撤回される - GIGAZINE



量子コンピューターの内部では一体何が起こっているのか? - GIGAZINE



Googleが1万年かかる計算問題を3分20秒で解き終える量子コンピューターを完成させる - GIGAZINE



Googleが実証し量子コンピューターが大きく前進したという「量子超越性」とは何を意味するのか? - GIGAZINE



Googleが世界で初めて実証した「量子超越性」にIBMが反論、量子コンピューターはシミュレートできるのか? - GIGAZINE



「量子コンピューターって何?」という疑問についてGoogleのエンジニアが解説 - GIGAZINE



「量子コンピューターのロードマップ」をIBMが公開、2023年にはついに1000量子ビットの大台に乗る計画 - GIGAZINE



量子コンピューターに革新を起こす発見が「機材の爆発」から生まれる - GIGAZINE



IBMを超える「量子ボリューム128」の業界最高性能をうたう量子コンピューターシステム「H1」をハネウェルが発表 - GIGAZINE

2021年04月13日 19時00分00秒 in ハードウェア, サイエンス, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.