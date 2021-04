ストレスでハゲるメカニズムが明らかに

2021年04月12日 19時00分 サイエンス

ストレスにより白髪が増えたり抜け毛が増えたりといったことがありますが、その正確な理由についてはこれまで明らかになっていませんでした。しかし、最新の研究により、髪の毛の成長を停止させる主要なストレスホルモンの特定に成功しています。



Corticosterone inhibits GAS6 to govern hair follicle stem-cell quiescence | Nature

https://www.nature.com/articles/s41586-021-03417-2



Here's Why Stress Could Make Your Hair Fall Out, According to New Mouse Study

https://www.sciencealert.com/mice-study-shows-how-chronic-stress-can-make-your-hair-fall-out



マウスの毛の成長を一時停止させる主要なストレスホルモンと、ストレス信号の伝達に関与する細胞の種類や分子の解明に成功したことが、科学誌・Natureに掲載された論文で明らかになりました。これらの発見が人間生物学においても同じように働くと実証されれば、慢性的なストレスと脱毛の関係を解き明かすことにつながるとのことです。



論文の著者のひとりであるハーバード大学のYa-Chieh Hsu氏は、「この研究ではストレスが実際に幹細胞の活性化を遅らせ、毛包幹細胞が組織を再生する頻度を根本的に変えることを発見しました」と語りました。





哺乳類の毛を産生する毛包には、成長期と休止期を繰り返す幹細胞が存在します。Hsu氏らは、この毛包の働きをマウスを使ったストレス実験で調査。すると、ストレスを与えるとマウスの毛包の幹細胞は休止期間が長くなり、毛の成長が制限されることが明らかになりました



さらに、副腎皮質ホルモンのひとつであるコルチコステロンが、毛の成長を制御するストレスホルモンとして機能していることを特定しています。マウスに余分なコルチコステロンを摂取させると、マウスを入れているケージの傾きやライトの点滅といった比較的無害なものにまでストレスを感じるようになり、毛の発育が止まったとのことです。



ストレスホルモンの発生源を外科的に取り除くと、マウスの毛包は再び毛を産生するようになりました。また、通常は年をとると毛包幹細胞の成長期は短くなっていくものですが、ストレスホルモンの発生源を外科的に取り除いた場合、幹細胞は休息期間なく毛を成長させたそうです。





同研究に携わったハーバード大学のSekyu Choi氏は、「ストレスホルモンが幹細胞を直接調整しているかどうかを最初に調べるべく、コルチコステロンの受容体を取り出して調べました。すると、当初の推定は間違っていたことが判明しています。調査の結果、ストレスホルモンが実際に毛包の下にある真皮乳頭として知られる真皮細胞に作用していることが明らかになりました」と語っています。



真皮乳頭は毛包幹細胞を支え、栄養素の流れを制御するものです。研究チームの実験により、ストレスホルモンのコルチコステロンは、真皮乳頭細胞がGAS6と呼ばれるたんぱく質を分泌することを防ぐことで、毛の成長を止めていることを突き止めています。



さらに、正常なコルチコステロンレベルのマウスと高いコルチコステロンレベルのマウスの両方にGAS6を注入したところ、毛包幹細胞が活性化し、AXLと呼ばれるたんぱく質を介して発毛が促進されることが示されています。





ただし、これらの調査はすべてマウスに対して行われたものであるため、人体でも同様に機能するかどうかは不明です。人間はコルチゾールと呼ばれる独自のストレスホルモンを有していますが、このストレスホルモンがマウスのコルチコステロンと同じように反応するか否かは、今後のさらなる研究が必要です。



哺乳類の毛髪の生物学的機構は非常に似ていますが、マウスとヒトの発毛サイクルの仕組みにはいくつかの違いもあります。それでも今回の発見はより進んだ育毛治療につながる可能性があります。そのため、Choi氏は「将来的にGAS6経由で幹細胞を活性化して発毛を促進するようなプロセスが取られるようになる可能性があります。他のストレス関連組織の変化が、GAS6の調整に対するストレスホルモンの影響に関連しているかどうかについて調べることも、非常に興味深いところです」と語りました。