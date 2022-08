2022年08月19日 17時00分 サイエンス

男性型脱毛症の治療薬となる分子が特定される、「休眠モード」の毛根を目覚めさせる新発見



特に男性でよく見られる男性型脱毛症の治療薬として有望な物質を特定したとの論文が、アメリカの科学誌・Developmental Cellで発表されました。毛髪の成長に必要な細胞を「休眠モード」から「アクティブモード」へと切り替えさせる物質が判明したことにより、既存の治療薬より有効な薄毛治療ができるようになると期待されています。



Hedgehog signaling reprograms hair follicle niche fibroblasts to a hyper-activated state: Developmental Cell

New Molecule Discovered That Strongly Stimulates Hair Growth

Carle Illinois Student's Research Reveals Signaling Molecule as Key to Activating Hair Regrowth - Carle Illinois College of Medicine

人の毛の根元にある毛包には、毛乳頭細胞と呼ばれる細胞の集合体があり、この細胞が毛髪の成長に重要な役割を果たしています。しかし、男性型脱毛症では男性ホルモンの働きにより毛乳頭細胞が機能不全に陥り、毛包が活性化するプロセスが抑制されて徐々に毛が生えなくなってしまいます。



抜けた毛が再び生えて成長するというサイクルが正常に機能するには、休眠していた毛乳頭細胞を活性化させる刺激が必要ですが、一体どんな物質が毛乳頭細胞を活性化させるのかについてはこれまでほとんど分かっていませんでした。





そこで、カリフォルニア大学で細胞生物学を教えているMaksim Plikus氏らの研究チームは、どのような化学物質が毛乳頭細胞の働きを活性化させるのかを調べる実験を行いました。



研究チームはまず、毛乳頭細胞が過剰に活性化され通常よりも毛が過剰に生えているマウスを研究しました。これにより、「SCUBE3」という物質には毛髪の成長を促すシグナル伝達物質としての、これまで知られていなかった機能があることが判明しました。





この発見についてPlikus氏は「毛包のライフサイクルの異なる時期に、全く同じ毛乳頭細胞が毛包を休眠状態に保つか、新しい毛髪を生やすかを決定するシグナルを発します。今回の研究により、毛乳頭細胞が自然に作り出すSCUBE3が、毛乳頭細胞の隣にある毛包幹細胞に分裂を開始するよう伝えて新しい毛を生やしていることが明らかになりました」と話しています。



毛乳頭細胞を活性化させる物質を見つけた研究チームは次に、ヒトの毛包をマウスに移植してから、マウスの皮膚にSCUBE3を注入する実験を行いました。その結果、休眠状態にあったヒトの毛包とマウスの毛包の両方が新しく成長することが確かめられました。



以下が、SCUBE3により生えてきた毛の写真です。中心付近にある太い毛がマウスに移植されたヒトの毛包から生えた毛で、その周りにある小さな毛がマウスの毛です。



by Nitish Shettigar, Plikus lab



論文の共同筆頭著者であるカリフォルニア大学のChristian Guerrero-Juarez氏は、「これらの実験は、SCUBE3やその派生分子が脱毛症の有望な治療薬になるという実証データを提供するものです」と位置づけています。



アメリカ食品医薬品局が承認している男性型脱毛症の治療薬は、記事作成時点のところフィナステリドとミノキシジルの2種類が流通していますが、いずれも万能とは言いがたく服用も毎日しなければいけません。



Plikus氏は、「新しく有効な脱毛症治療薬が強く求められている中、毛乳頭細胞に自然に存在する天然由来の化合物は、理想的な次世代治療薬の候補となります。今回のヒト毛髪移植モデルでの試験により、SCUBE3の臨床試験に向けた安全性調査の可能性が検証されました」と述べて、新たな脱毛症治療薬の創薬に期待感を示しました。