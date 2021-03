全身ゴールデンな高級感があふれすぎるPS5を自作した猛者が登場

・関連記事

「PlayStation 5(PS5)」の爆速動作の秘密を探るべく本体をバラバラに分解してみた - GIGAZINE



「PlayStation 5(PS5)」のバラバラ分解映像を公式が公開 - GIGAZINE



PS5でプレイできる最高のゲーム9つ - GIGAZINE



PS5を真っ黒に変身させる交換プレート「Darkplates」が登場 - GIGAZINE

2021年03月29日 14時00分00秒

