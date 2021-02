2021年02月14日 19時00分 ゲーム

PS5を真っ黒に変身させる交換プレート「Darkplates」が登場



アクセサリーメーカーのDbrandが、PlayStation 5(PS5)を真っ黒に変身させることができる交換プレート「Darkplates」を発表しています。



Get an all-black PS5 with Dbrand’s replacement Darkplates - Polygon

https://www.polygon.com/2021/2/12/22279877/all-black-ps5-dbrand-faceplate-playstation-5



Company sells replacement PS5 plates, tells Sony: "Go ahead, sue us" • Eurogamer.net

https://www.eurogamer.net/articles/2021-02-13-company-sells-replacement-ps5-plates-tells-sony-go-ahead-sue-us



白と黒のツートンカラーが特徴的なPS5は、側面の白色プレート部分を取り外すことが可能です。





この白色プレートの代わりとなる真っ黒なオリジナルプレートがDarkplatesです。PS5の白色パーツには極小の○×△□が刻印されていますが……





Darkplatesの場合は微妙に異なるアイコンが刻印されています。





これをPS5本体に取り付けるとこんな感じで、全身真っ黒なPS5が完成。





PS5の通常版とデジタルエディション用のDarkplatesが販売される予定ですが、記事作成時点では通常版用のもののみ販売されており、デジタルエディション用のものは販売されていません。なお、Darkplatesは1セット49ドル(約5100円)で、送料は無料。Darkplatesの需要は高いようで、すでに通常版用のDarkplatesは売り切れとなっており、記事作成時点では2021年5月頃の出荷が予定されています。



なお、Dbrandと同じように真っ黒なPS5用交換プレートを販売しようとしていたCustomizeMyPlates.comは、2020年11月にソニーからの法的措置の報告を受け、すべての注文をキャンセルして製品の販売を中止することを余儀なくされました。CustomizeMyPlates.comはPS5用の交換プレートを「PlateStation5」と名付けていたため、商標権侵害のためソニーの弁護士から名称変更を求められた模様。





一方、Dbrandは公式サイト上でDarkplatesについて、「完全に合法」「Darkplatesの表面にPlayStationの古典的なボタンアイコンが刻印されていたなら、弁護士からの連絡を受けていたかもしれない」「どうぞ、我々を訴えてください」と記しており、Darkplatesがソニーから法的措置を取られる心配はないとしています。