創業100年以上・4代続く独特の「足踏たまご麺」が特徴な尼崎「大貫本店」で中華そばを食べてきた

・関連記事

日本で初めて食べられたラーメンを再現したいにしえの味「水戸藩らーめん」を食べてみた - GIGAZINE



京都を代表する老舗ラーメン店の1つ「新福菜館本店」に行ってきました - GIGAZINE



真っ黒いスープに根強いファンが多く東京再進出を果たした「新福菜館 麻布十番店」に行ってきました - GIGAZINE



サイフォンで鰹だしを取るラーメン店魚雷で「本枯中華そば」を食べてきた - GIGAZINE



かつてブームとなった和歌山ラーメンのお店の数々を和歌山で実際に食べまくってきました - GIGAZINE



食べログラーメン部門全国1位の「清乃」と修業先の「月乃家」に行ってきた - GIGAZINE



スープが黄金色に輝く福井県の地ラーメン「たけふ駅前中華そば」を若竹食堂で食べてきました - GIGAZINE



徳島ラーメンの人気店「いのたに」のラーメンを食べてきました - GIGAZINE



スープになじむ甘辛バラ肉+生卵の徳島ラーメンを「銀座一福」で食べてきた - GIGAZINE



市内から車で1時間以上の山奥にあるラーメン屋「麺屋 藤」で東京ラーメンを食べてきた - GIGAZINE



2021年03月28日 22時50分00秒 in 試食, Posted by logc_nt

