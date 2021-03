Appleが中国のアプリ開発者に対し「ユーザー追跡ルールをバイパスしていますよね？」と警告

Appleは、iOSアップデートにより「アプリによるユーザーの行動追跡」をユーザーの許可制にするようポリシーを変更する予定です。これを回避するため、中国企業が独自のデータ追跡システムを構築中だと報じられていたのですが、Appleがこれに対し警告を発しています。 Apple Warns Chinese Tech Companies Not to Circumvent App Tracking Transparency Rules - MacRumors https://www.macrumors.com/2021/03/18/app-tracking-transparency-chinese-tech-companies/ Apple Warns Developers Against Circumventing App Privacy Labels | Ubergizmo https://www.ubergizmo.com/2021/03/apple-warns-developers-privacy-labels/ AppleはiOS14.5以降、アプリがユーザーをトラッキングしたり、ユーザーのデバイスの 広告識別子 にアクセスしたりするには、 AppTrackingTransparency (ATT)という機能を通じてユーザーに許可を取る必要が生じる形でポリシー変更を行う予定です。しかし、これは ターゲティング広告 の精度を下げるものであり、さまざまなアプリ開発企業や広告運営会社が反発の声を上げています。 Facebookが「個人に最適化した広告は中小企業を助ける」とアピール、Appleのプライバシー保護施策に対抗か - GIGAZINE

・関連記事

中国企業がAppleのユーザー追跡ルールをバイパスする方法を開発中、「Appleは開発を知りつつも目をつむっている」という指摘も - GIGAZINE



「Appleのプライバシー保護機能を一時停止する措置」をフランス当局が拒否 - GIGAZINE



GoogleアプリがiOSで収集している個人情報の詳細が判明、あまりの多さに「隠したがっていたのも無理はない」との声 - GIGAZINE

2021年03月19日 16時00分00秒 in モバイル, ソフトウェア, セキュリティ, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.