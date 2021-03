上司や同僚の仕事を中断させてまで助けを求めてもよいものなのか？

自分ひとりでは処理できない仕事を抱えてしまい、さらに誰にも助けを求められないような状況に陥ったことがある人もいるはず。助けを求めることができる相手がいるにもかかわらず、「その人の仕事の邪魔をしてしまうかもしれない」などの理由から助けを求められずにいるという状況について、コンサルタントのコンサルタントの イアン・ミエル 氏がアドバイスを行っています。 When Should I Interrupt Someone? – zwischenzugs https://zwischenzugs.com/2021/03/15/when-should-i-interrupt-someone/ ミエル氏はとある企業に対し、管理性や回復性を向上し、最小限の労力でステムを構築できるといった意味の考え方「 クラウドネイティブ 」を推し進めるプロジェクトに協力していたとのこと。しかしミエル氏はプロジェクトに関わる中で、従業員同士で知識や経験に大きな隔たりがあると実感しました。 その隔たりを埋めるためには正式なトレーニングや メンタリング が必要ですが、これらのプロセスには非常にコストがかかるとミエル氏は考えています。 ミエル氏は「非常に一般的な事実として、後輩は先輩に対し、助けを求めることをためらう傾向にある」と述べます。これらの理由として、「チームから疎外感を感じている」「自分だけで問題を解決できると思い込んでいる」「助けを求めるということは処理に失敗したということだと考えている」「他人の時間を邪魔することを望んでいない」といったものが挙げられるとミエル氏は指摘。しかし、助けを求めず何時間もただ座っているだけだと何の意味もありません。

2021年03月17日 08時00分00秒 in Posted by log1p_kr

