ウェブの父ティム・バーナーズ＝リーが「悪いことが起きにくいソーシャルネットワークが必要」だと主張

イギリスの計算機科学者である ティム・バーナーズ=リー 氏は、スイスの 欧州原子核研究機構(CERN) に在籍していた際に World Wide Web(WWW) を考案した功績から「ウェブの父」とも呼ばれる人物。そんなバーナーズ=リー氏がイギリスの大手メディア・The Guardianのインタビューで、「悪いことが起きにくいソーシャルネットワーク」が必要だと主張しています。 Tim Berners-Lee: ‘We need social networks where bad things happen less’ | Tim Berners-Lee | The Guardian https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2021/mar/15/tim-berners-lee-we-need-social-networks-where-bad-things-happen-less バーナーズ=リー氏がWWWを発明したのはCERN在籍時の1989年3月12日だとされており、その後の数十年でWWWは世界中に広がって日常生活に必要不可欠なものとなりました。WWWの公開に際してバーナーズ=リー氏は関連する特許を取得しておらず、その後の発展も使用する人々の手に委ねました。

2021年03月17日 09時00分00秒 in メモ, ネットサービス, Posted by log1h_ik

