2021年03月15日

動物園のミーアキャットは都市封鎖が解除されて再び客が訪れた時に「喜んだ」可能性がある



世界動物園水族館協会によると、世界中の動物園や水族館には年間で7億人もの人々が訪れているそうですが、2020年の新型コロナウイルスのパンデミックに伴う都市封鎖の影響で、動物園や水族館は閉園を余儀なくされました。都市封鎖が解除されて動物園が再開される前後のミーアキャットの行動を観察した研究者らが、「ミーアキャットは動物園の客が訪れた時にポジティブな相互作用が増えた」との研究結果を科学誌のApplied Animal Behaviour Scienceに発表しました。



新型コロナウイルスのパンデミックによって各国では都市封鎖などの対策が取られ、動物園や水族館も一時的に閉園することとなりました。訪問客がいなくなったことは飼育されている動物たちにも影響を与えたようで、The Guardianは「動物たちが刺激を失って退屈に苦しんでいる」と報じており、飼育員は動物たちに刺激を与えるさまざまな方法を考案していたとのこと。アメリカ・シカゴのシェッド水族館では、「普段は見物される側のペンギンに水族館内を探検させる」という試みを行い、人々の注目を集めました。



こうした状況を受けて、イギリスのハーパー・アダムス大学で動物の行動と福祉の研究を行うエレン・ウィリアムズ氏や同僚たちは、閉園中の動物たちがどのように暮らしているのかを疑問に思ったとのこと。そこでウィリアムズ氏らの研究チームは、イギリスの3つの動物園で飼育されているミーアキャットと南アフリカの水族館で飼育されているケープペンギンを対象に、パンデミックによる閉園中と再び訪問客が現れた後の行動について調査することにしました。



「通常、動物園が長期間にわたって封鎖されることはありません。そのため、今回の研究は訪問者がいない時にミーアキャットとケープペンギンがどのように行動していたのかを理解する、ユニークな機会を私たちに提供しました」と、ウィリアムズ氏は述べています。



各動物園や水族館の飼育員は2020年6~9月にかけて、1日に数回の頻度でミーアキャットやペンギンの行動を観察しました。観察期間はパンデミックによる閉園中に始まり、再び来場者を受け入れるようになってからもしばらく続けられたとのこと。





観察結果を分析したところ、ミーアキャットは閉園期間が終了して再び訪問客が現れるようになると、遊びや毛づくろいといった正の相互作用を多く行うようになりました。しかし、1つの動物園ではミーアキャットが閉園期間よりも開園期間により多くの警戒行動を取るようになったことも確認されたと研究チームは述べています。なお、ケープペンギンの行動は閉園期間と開園期間で変化が見られず、訪問客の有無にかかわらず同じように行動していたそうです。



今回の研究はパイロット研究として設計されており、研究チームは動物園の来訪者が動物に与える影響を調査するため、より長期間にわたる多くの研究を行うことを提唱しています。ウィリアムズ氏は、「動物が何を感じていたのかは言えませんが、私たちが観察した前向きな行動は、訪問者が戻ってきたことがポジティブで魅力的な経験であったことを示唆しています」とコメントしました。



オーストラリアのアデレード大学で動物行動学を研究するエドゥアルド・フェルナンデス氏は今回の論文を読み、「ミーアキャットでさえ、少し孤立していたと感じていた可能性があります」「この論文はほとんどの優れた科学と同様に、訪問者が動物に与える可能性があるプラスとマイナスの両方の影響を理解することで、将来どうするべきかに関するより多くの質問を開拓するものです」と、科学系メディアのLive Scienseに語りました。