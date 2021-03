IPv6への対応が最も進んでいる国はどこなのか？

・関連記事

ヨーロッパのIPv4アドレスが予備も含めてすべて使い果たされる - GIGAZINE



ついに北米のIPv4アドレスが本当に枯渇 - GIGAZINE



IPv6はなぜ普及しないのか? - GIGAZINE



Amazonが保有しているIPアドレスだけで2500億円以上の資産価値がある - GIGAZINE



世界中の電波基地局を可視化する「Cell Tower Distribution」で各国の電波対応状況を確認してみた - GIGAZINE



固定&モバイル回線が速い国はどこか一発でわかる実効値ランキング「Speedtest Global Index」 - GIGAZINE

2021年03月14日 15時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.