2021年03月11日 10時55分 モバイル

Appleがトランプ支持者の人気を集めたモデレーションフリーのSNSアプリ「Parler」のApp Storeへの復帰を拒絶



トランプ元大統領の支持者たちから人気を集めたSNSアプリ「Parler」が、Appleが提供するiOS向けの公式アプリストアであるApp Storeへの復帰を求めていたのですが、これを拒絶されたと報じられています。



2018年に開設されたParlerは、「コンテンツのモデレーションを永遠に行わない」と公言するサービスです。2020年のアメリカ大統領選挙期間中、Twitterをはじめとするソーシャルメディアは選挙に関する誤報の拡散を防ぐために、コンテンツのモデレーションを実施したため、過激な発言を続けるトランプ元大統領の支持者からParlerは支持されるようになります。





その後、現地時間の2021年1月6日にトランプ元大統領の支持者たちが連邦議会議事堂を襲撃するという事件が発生。この事件に関するコンテンツの削除をApple側が求め、Parlerがこの要請に応じなかったため、同アプリはApp Storeから削除されました。Googleも同様の対応を取ったため、ParlerはApp StoreとGoogle Playの両方から削除されることとなっています。



さらに、AmazonのウェブホスティングサービスであるAWSもParlerを排除。ParlerはAWSの代わりとなるウェブホスティングサービスを見つけられない可能性を挙げ、「サービスをゼロから再構築するため」にしばらくの間サービスが停止するとアナウンスしていました。



ParlerはAWSの代替となるウェブホスティングサービスを見つけ出し、ウェブ版のサービスは2021年2月15日に復活。ただし、App StoreやGoogle Playからは依然として排除されたままでした。



そんな中、現地時間の2021年3月10日にニュースメディアのBloombergが「AppleがParlerのApp Storeへの復帰を拒絶した」と報じています。報道によると、Appleは2021年2月25日にParlerに対して「App Storeへの復帰を正当化するのに十分な変更が加えられていない」として、Parlerの復帰を拒絶した模様。



Apple側は「審査した結果、Parlerに加えられたという変更はApp Store Reviewガイドラインに準拠しているとは言い難いものでした」と、Parlerの最高政策責任者に対して伝えたそうです。



実際、Apple側はParler上で「人種・宗教・性的し好に関する蔑称」といったコンテンツを簡単に発見できたと主張。他にも、ナチスのシンボルのような不快なコンテンツが多く残ったままであると指摘しているそうです。



Appleは「こういったコンテンツが残ったままであるため、App Store Reviewガイドラインに準拠することはできていません。App Store Reviewガイドラインに準拠するまで、ParlerをApp Storeに復帰させることはできません」と、Parler側にApp Storeへの復帰を拒絶理由を明確に説明しています。



なお、ParlerはiOS版の開発を担当していたエンジニアを3人解雇したと報じられているため、Apple関連メディアの9to5Macは「ParlerはApp Storeへの復帰を諦めたということかもしれません」と記しています。