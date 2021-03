Googleがスパース推論でニューラルネットワークの高速化を達成したと報告

Googleがモバイル向けの機械学習用ソフトウェアライブラリ TensorFlow Lite とニューラルネットワーク推論最適化ライブラリの XNNPACK にさらなる スパース化 最適を組み込むことで、推論速度を大幅に向上させたと報告しました。 Google AI Blog: Accelerating Neural Networks on Mobile and Web with Sparse Inference https://ai.googleblog.com/2021/03/accelerating-neural-networks-on-mobile.html 「スパース(Sparse)」とは「スカスカ」を意味する英単語です。ビッグデータなどの解析においては「データ全体は大規模だが、意義のあるデータはごく一部しかない」という状況がよくあります。スパースモデリングは、こうした性質を持つデータを取捨選択して意義のあるデータのみを解析するという方法論で、MRIやX線CTの解像度向上や、立体構造計算の高速・高精度化などに用いられています。

2021年03月10日 13時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1k_iy

