インフラストラクチャーの構築を押し進めるには「無能な管理職を取り除く」ことが必要との主張

誰もが必要だと思っているインフラストラクチャーの整備や拡充が、どういうわけか順調に進まず、時には中断に追い込まれてしまうという話は多くの場所で見聞きします。交通機関の研究家である Alon Levy 氏が、インフラストラクチャー構築の主な障壁となっているのは「無能な管理職」にあるとして、プロジェクトを前進させるためには失敗した実績がある管理者を解任するべきだと主張しています。 The Need to Remove Bad Management | Pedestrian Observations https://pedestrianobservations.com/2021/02/06/the-need-to-remove-bad-management/ 管理職としてインフラストラクチャーの整備に関する決定権を握る人物には、行政から任命された上級役人、地元の利益団体の代表者、公共部門のプランナーやコンサルタント、関連する公的機関の役員などが含まれます。これらの人物はインフラストラクチャーの構築において強い発言力を持っていながら、「意思決定者の代理」としてプロジェクトに携わっている関係上、失敗した際の責任を取ることが少ないとのこと。 交通機関の研究家であるLevy氏は、実際にインフラストラクチャーの構築に成功したプロジェクト、あるいは失敗したプロジェクトに携わった人物にインタビューを行い、さまざまな話を聞いてきたそうです。そして、失敗したプロジェクトに携わった管理者の中には、原因について興味深い説明をする人物がいる一方で、「自分たちが間違えたことを認めない人物」も存在し、これらの人物がプロジェクトを失敗に追い込んでしまうと述べています。

2021年02月27日 20時00分00秒 in メモ, Posted by log1h_ik

