刑務所のソフトウェアバグで何百人もの受刑者が釈放されず収監され続ける事態が発生

2021年2月22日、アメリカ・アリゾナ州に拠点を置くラジオ放送局「 KJZZ 」が、 アリゾナ州矯正局 内で使用しているソフトウェアにバグが生じ、受刑者が予定より長く収監されてしまっているとの内部告発があったと報じました。 Whistleblowers: Software Bug Keeping Some Inmates In Prisons Beyond Release Dates | KJZZ https://kjzz.org/content/1660988/whistleblowers-software-bug-keeping-hundreds-inmates-arizona-prisons-beyond-release

・関連記事

刑務所で童謡「サメのかぞく」をループ再生で聞かせる拷問をしたとして元看守が起訴される - GIGAZINE



刑務所でプログラミングを学んだ女性が仮釈放中に開発者として仕事を得るまで - GIGAZINE



建物の写真を見て「学校か刑務所か」を当てる「School or Prison」 - GIGAZINE

2021年02月24日 16時00分00秒 in Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.