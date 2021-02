DVDを読み取るパーツを用いて「レーザー走査型顕微鏡」を作り出すことができる

共焦点レーザー走査型顕微鏡 とは、レーザービームで対象物を 走査 することで画像を取得する顕微鏡の一種です。スイスのルツェルン応用科学芸術大学で製品イノベーションの講師を務めるUrs Gaudenz氏が、CDやDVDなどの光ディスク媒体から情報を再生する光学パーツ・ 光ピックアップ を用いて共焦点レーザー顕微鏡を作成しました。 Welcome to » DVD Laser Scanner Microscope https://www.gaudi.ch/GaudiLabs/?page_id=652 共焦点レーザー顕微鏡の仕組みは、光源から発したレーザービームを対物レンズを通して対象物に照射し、対象物全体をX軸とY軸の2方向で走査し、そして対象物から返ってくる蛍光を検出装置で取り込み、電気信号に変換した光をソフトウェアで組み合わせることで画像を取得するというもの。共焦点レーザー顕微鏡の長所は、焦点が合っている位置から発せられる蛍光のみを取り込むため、厚みがある試料でも他の顕微鏡より鮮明な画像が得られる点にあります。 一方、光ピックアップはCDやDVDなどの光ディスク媒体にレーザービームを照射し、反射した光を処理して電気信号に変換することで情報を取り出します。光ピックアップには半導体レーザーや対物レンズ、受光素子といった光学パーツが含まれているため、Gaudenz氏は光ピックアップから共焦点レーザー顕微鏡を作ることにチャレンジしました。

