無料＆メールアドレスだけでチャットができるソフトウェア「Delta Chat」

するとDelta Chatが起動します。まずは、「LOG IN TO YOUR SERVER」をクリック。

Delta ChatはAndroidやiOS、macOS、Linuxなどにも対応していますが、今回はWindows版を使ってみます。Windowsの項の「Get it from Microsoft」をクリック。

・関連記事

無料で仮想空間内の画像や動画を閲覧しながらビデオチャットできるウェブアプリ「Pluto」を使ってみた - GIGAZINE



完全無料で暗号化通信を使って安全にビデオメッセージまでやり取りできる多機能メッセージアプリ「Tox」を使ってみた - GIGAZINE



ゲーマー御用達チャットツール「Discord」のiOS・Android版に画面共有機能が追加される - GIGAZINE



2021年02月20日 18時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.