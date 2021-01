日本全国の数千もの階段を記録した「全国階段地図」で全国各地の階段を眺めてみた

・関連記事

Googleマップアプリに自分で作成したルートなど「マイマップ」を表示する機能が搭載される - GIGAZINE



感染拡大する新型コロナウイルスの勢いが一目でわかるマップ「Coronavirus 2020-nCoV」 - GIGAZINE



東京を走る電車のリアルタイムな運行状況がプラレールっぽい3D表示でよくわかる「Mini Tokyo 3D」を使ってみた - GIGAZINE



新型コロナの流行推移を時系列で俯瞰的に示す「新型コロナ時空間3Dマップ」が公開 - GIGAZINE



「なぜこんなことに?」と思わざるを得ない世界中の無茶な階段 - GIGAZINE



5年以上かけて撮影した「オリオン大星雲」を1枚の写真におさめた猛者が登場、超高解像度&超美麗な写真が公開中 - GIGAZINE



「Excel上で動くドラムマシン」を作成した猛者が登場する - GIGAZINE

2021年01月26日 20時00分00秒 in レビュー, ネットサービス, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.