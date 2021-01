キーボードをガチャガチャ連打した子どもが「Linux Mintのロック解除方法」を発見

「スクリーンセーバー時に画面をロックする」という設定の Linux Mint のロックを突破する方法が見つかりました。発見者は子ども2名で、キーボードを連打したことがきっかけでした。 Screensaver lock by-pass via the virtual keyboard · Issue #354 · linuxmint/cinnamon-screensaver · GitHub https://github.com/linuxmint/cinnamon-screensaver/issues/354 このロック解除方法について報告した robo2bobo 氏によると、問題のロック解除方法は同氏の子どもたちがキーボードを連打した際に見つかったとのこと。robo2bobo氏は子どもたちが「お父さんのパソコンをハッキングする」と言ってキーボードとマウスクリックを連打した際にその様子を眺めていましたが、Linux Mintのスクリーンロックが陥落したのを見て驚いたそうです。 さらに、robo2bobo氏は子どもたちに依頼することで現象が再現可能であることも確認し、ロック解除に必要な手順を特定しています。その手順が以下。 1. システムをスクリーンロックする。 2. 仮想キーボードをクリックする。 3. 仮想キーボードを連打しながら物理キーボードも連打する。2つのキーボードは同時に連打し、押すキーは多ければ多いほど良い。

2021年01月21日 12時25分00秒 in セキュリティ, Posted by log1k_iy

