ロシアで「DEATH NOTE」「いぬやしき」「東京喰種トーキョーグール」などのアニメの配信が禁止される

by Keino ロシアの裁判所が「 DEATH NOTE 」「 いぬやしき 」「 東京喰種トーキョーグール 」といった日本の一部のアニメ作品をインターネット上で配信することを禁止しました。 Russia Bans ‘Death Note,’ ‘Inuyashiki,’ ‘Tokyo Ghoul’ Animes - The Moscow Times https://www.themoscowtimes.com/2021/01/20/russia-bans-death-note-inuyashiki-terror-in-resonance-animes-a72673 ロシアのサンクトペテルブルクにあるコルピンスキー地方裁判所が、「10代の若者たちがアニメの中で描かれる暴力的なシーンを再現する恐れがある」として、2021年1月20日(水)に「DEATH NOTE」「いぬやしき」「東京喰種トーキョーグール」の3作品をインターネット上で配信することを禁止しました。

2021年01月21日 12時30分00秒 in アニメ, Posted by logu_ii

