ゴリラが新型コロナウイルスに感染



サンディエゴ動物園で飼育されているニシローランドゴリラ複数頭から新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の陽性反応が確認されました。この一件は、飼育下の大型類人猿における初の感染事例として報じられています。



Gorilla Troop at the San Diego Zoo Safari Park Test Positive for COVID-19 | San Diego Zoo

https://zoo.sandiegozoo.org/pressroom/news-releases/gorilla-troop-san-diego-zoo-safari-park-test-positive-covid-19



San Diego Zoo Safari Park gorillas test positive for COVID-19 - The San Diego Union-Tribune

https://www.sandiegouniontribune.com/business/biotech/story/2021-01-11/san-diego-zoo-safari-gorillas-test-positive-for-covid-19



Gorillas test positive for coronavirus at San Diego park - The Washington Post

https://www.washingtonpost.com/climate-environment/gorillas-test-positive-for-coronavirus-at-san-diego-park/2021/01/11/1a713198-544b-11eb-acc5-92d2819a1ccb_story.html



Gorillas at San Diego park catch COVID-19 | Live Science

https://www.livescience.com/gorillas-covid-19-san-diego.html



2021年1月6日、サンディエゴ動物園内のサファリパークで飼育されているニシローランドゴリラ2頭がせきをし出したことが確認されました。同園の運営チームはCOVID-19が流行している現況を考慮して、カリフォルニア動物衛生および食品安全研究室システム(CAHFS)に調査を依頼。CAHFSが2頭の糞をサンプルとして検査を行ったところ、新型コロナウイルスが検出されました。





2頭の糞はさらにアメリカ農務省の国立獣医サービス研究所(NVSL)に送られ、NVSLが再検査を担当。この再検査でも新型コロナウイルスが検出されたため、2頭の感染はほぼ確定的になったとみられています。



ゴリラは群れで生活を行う性質があり、問題のニシローランドゴリラ2頭の属する群れでは他にもせきをしている個体が確認されていることから、同園は群れ単位での隔離を行っています。



San Diego Zoo Safari Park



問題の2頭は、同園の野生動物ケアチームから感染したとみられています。野生動物ケアチームには後に無症状性のCOVID-19に感染していたと判明した飼育員がおり、ゴリラの世話の際には常にマスクを着用していたものの感染が広がってしまった可能性が示唆されています。



ニシローランドゴリラは過去20年間で個体数が60%以上も減少したと推測されている絶滅危惧種です。同園の獣医師団は郡当局と有効な治療法について検討していますが、発表時点では「自力回復するための飲食物を提供した上で監視を続ける」という対処療法的な措置を講じています。同園の最高経営責任者を勤めるリサ・ピーターソン氏は、現況について「せきと鼻づまりを除けば、経過は順調です」「ゴリラは野生動物であり、非常に強い回復力を有しています」と説明し、今後は飼育員に使い捨てのオーバーオールと保護メガネの着用を義務づけると語りました。



なお、COVID-19は、人間とDNAの98%を共有しているというゴリラだけでなく、犬、猫、ミンク、トラなどに対する感染も確認されています。今回ゴリラの感染事例が報告されたサンディエゴ動物園は、2020年12月6日から一般公開を取りやめていました。



動物園のトラで新型コロナウイルスの感染が確認される、無症状の飼育員から感染か - GIGAZINE