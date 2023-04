ケガを負ったネコが自分で病院を受診し無事治療してもらうことに成功

・関連記事

57歳のおばあちゃんシャチ「ロリータ」が水族館から放流され半世紀越しに海へと帰ることが決定 - GIGAZINE



犬の長寿記録がわずか2週間で破られる、その年齢はなんと30歳と266日超 - GIGAZINE



カンボジアで地雷を嗅ぎ当てる「ヒーローラッツ」はいかにして元軍人たちを変えたのか? - GIGAZINE



野生のカラスと仲良くなる方法を実践した結果とは? - GIGAZINE



自然界のチンパンジーとゴリラが協力して行動しているとの報告 - GIGAZINE



「一生に1羽の伴侶を大事にする」というペンギンは本当に一夫一妻制なのか? - GIGAZINE

2023年04月11日 14時06分00秒 in 生き物, 動画, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.