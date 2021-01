ターミネーター2のATMハッキングシーンを実際にプログラムで再現するとこんな感じ

映画「 ターミネーター2 」には、主人公のジョン・コナーが盗んだデビッドカードのPINをハックし、ATMから現金を引き出すシーンがあります。人類の敵となるAI・ スカイネット に対抗することになるコナーの天才的な才能を示唆するシーンを、Slackのエンジニアである Bertrand Fan 氏が再現し、ソースコードを公開しています。 Simulating the PIN cracking scene in Terminator 2 | bertrand fan https://bert.org/2021/01/04/t2-pin-cracking/ コナーがPINをハックし、現金を引き出すシーンは以下のムービーで見ることができます。 デビッドカードにアルミホイルを巻き付けケーブルを伸ばし、ATMに挿入して……

2021年01月11日 15時00分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア, 動画, 映画, Posted by log1n_yi

