なぜ複雑なシステムでは障害が発生しやすいのか

・関連記事

開発者の扱うコードの量や複雑さはここ10年で100倍以上に増えている - GIGAZINE



「バグ報奨金の稼ぎ方」が少しわかりそうな「Facebookに存在するバグ脆弱性レポート」 - GIGAZINE



20年前の「2000年問題」の影響が時間を超えて各所で起こっているとの報告 - GIGAZINE



カオス理論で知られる複雑な状況を「機械学習」によって正確に予測する技術が開発されている - GIGAZINE

2021年01月04日 06時00分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.