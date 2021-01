作物をAIで管理して室内で育てる「垂直農場」は何が優れているのか?

光・温度・室温をコントロールして野菜を安定供給する水耕栽培を利用した植物工場が 日本を含む 世界中で稼働しています。そんな植物工場の中でも狭いスペースを有効活用できる「 垂直農場 」の利点について、垂直農場を展開する Plenty の共同設立者であるネイト・ストーリー氏が語っています。 2-Acre Vertical Farm Run By AI And Robots Out-Produces 720-Acre Flat Farm https://www.intelligentliving.co/vertical-farm-out-produces-flat-farm/ Plentyの垂直農場では、水耕栽培された植物が天井から列になってぶら下がっています。作物に影響する水・光・温度といった環境はAIによって管理されており、作物を一年中安定して生産することができます。さらに、AIは作物の成長を認識することで作物の生長に適した環境を学習し続けており、AIによる適切な環境制御によって、Plentyでは一般的な農場と比べて1エーカー(約4046.9平方メートル)当たり400倍の作物を生産することができます。

・関連記事

ベジタス「野菜工場」亀岡プラントで野菜の安定供給の次世代スタイルを見た - GIGAZINE



1日1500円で稼働する超ミニサイズ「野菜工場」、約40日で野菜が完成 - GIGAZINE



未来の食料生産を支えるのは畑ではなく植物工場で行われる「垂直農業」になるかもしれない - GIGAZINE



LEDとミストを自動制御して水使用量95%カットを実現する都会の植物工場「AeroFarms」 - GIGAZINE



世界最大の垂直農場がドバイで建設されることが決定 - GIGAZINE



ミニ植物工場を店舗内に備えた「サブウェイ野菜ラボグランフロント大阪店」 - GIGAZINE

2021年01月04日 07時00分00秒 in サイエンス, 食, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.