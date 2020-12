科学雑誌のフォトエディターは写真を印象的にするためにどんな工夫をしているのか？

・関連記事

ミクロと科学が織り成す美しさを競う「Nikon’s Small World」2020年度の受賞作品が発表 - GIGAZINE



幻想的なミクロの世界をムービーで捉えるコンテスト「Nikon’s Small World In Motion 2020」の優秀作品が発表される - GIGAZINE



幻想的で美しいミクロの世界を顕微鏡で捉えた「Nikon’s Small World 2019」写真部門受賞作品が発表 - GIGAZINE



ミクロの美しい世界をカメラで捉えるコンテスト「Nikon’s Small World」の2018年度受賞作品が発表 - GIGAZINE



中国の無人月面探査船「嫦娥5号」による着陸時の映像&超鮮明な月面写真が公開される - GIGAZINE



スマホで撮影された画像からみる「男女が撮る写真の違い」とは? - GIGAZINE



5年以上かけて撮影した「オリオン大星雲」を1枚の写真におさめた猛者が登場、超高解像度&超美麗な写真が公開中 - GIGAZINE

2020年12月14日 08時00分00秒 in サイエンス, アート, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.