1本で超絶簡単に料理の味のバリエーションを増やせる「ミツカン カンタン酢レモン」を使って3種類の料理を作ってみた

・関連記事

レンジで白菜と白ご飯をチンするだけで爆速でクッパが完成する「キッコーマン うちのごはん 鶏だし塩クッパの素」試食レビュー - GIGAZINE



わずか5分炒めるだけでキーマカレーが誰でも手軽に作れる「CUPCOOK キーマカレー」を使ってみた - GIGAZINE



衣サクサクお肉ジューシーなチキン竜田を楽しめるファーストキッチンの「クラシックチキン竜田バーガー」を食べてみた - GIGAZINE



原材料が100%「豆」の「ゼンブヌードル」はパスタなのか何なのか実際に食べて確かめてみた - GIGAZINE

2020年12月11日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.