中国共産党幹部が語る「中国の官僚にみられる3つの法則」とは？

2016年に当時 中国共産党中央党校 の副校長だった 王东京 氏が、「中国官场三大定律(中国官僚社会の三大法則)」という記事を発表しました。王氏は、中国の官僚社会にみられる現実や問題点を3点にまとめています。 头条文章 https://card.weibo.com/article/m/show/id/2309634492089764216920 How the CCP Does Job Promotions - ChinaTalk https://chinatalk.substack.com/p/how-the-ccp-does-job-promotions ◆第1の法則:貧しい地域ほど、多くの人が官僚になりたがる 王氏によれば、中国の貧しい地方では「官職を買う」という犯罪行為が横行しており、そういった不正な官僚が罷免されて実刑を言い渡されるケースも少なくないとのこと。貧しい地方で官僚になりたがる人が増えている理由について、王氏は「中国では国家の資産が国民の資産であるとされているが、現実では一般人にそれを管理する権利はない」からだとしています。 中国政府が共産主義を掲げている以上、「国有財産はすべて国民の財産である」という建前はありますが、実際は政府が所有するものを管理できるのは官僚だけです。そして、中国の経済市場は実質的に政府がすべてを掌握しているため、中国の経済はすべて官僚のためにあるといえます。

2020年12月03日 23時00分00秒 in メモ, Posted by log1i_yk

