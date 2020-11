「映画 すみっコぐらし」第2弾制作が決定、前作は海外でもヒット

・関連記事

柏葉幸子氏の小説「岬のマヨイガ」が「のんのんびより」の川面真也監督&吉田玲子コンビによりアニメ映画化 - GIGAZINE



映画「ミッシング・リンク」クリス・バトラー監督インタビュー、常に新たな要素に挑むスタジオ・ライカはどう最新作を生み出したのか - GIGAZINE



「ウルフウォーカー」監督インタビュー、「ブレンダンとケルズの秘密」「ソング・オブ・ザ・シー 海のうた」に続くケルト三部作完結 - GIGAZINE



オリジナルアニメ映画『君は彼方』の瀬名快伸監督にインタビュー、原作・脚本・プロデューサーも兼任する監督はこだわりと妥協の間でいかに作品を作り上げたか - GIGAZINE



2020年11月08日 21時30分00秒 in 映画, アニメ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.