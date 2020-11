2020年11月05日 08時00分 ネットサービス

GitHubに公開するとアカウント凍結される「毒リポジトリ」を作成する方法

by Nick Quaranto



GitHubで公開されていた動画ダウンローダー「youtube-dl」は、全米レコード協会(RIAA)からの要請でオリジナルのリポジトリは削除されたものの、各所で有志によるミラーリングが行われています。そうしたミラーリング活動に対するGitHubの動きを利用し、GitHubに公開するとアカウントが凍結される危険なリポジトリを作成する方法を、エンジニアのJoey Hess氏が公開しています。



how to publish git repos that cannot be republished to github

http://joeyh.name/blog/entry/how_to_publish_git_repos_that_cannot_be_republished_to_github/



How to publish Git repos that cannot be republished to GitHub | Hacker News

https://news.ycombinator.com/item?id=24974208



youtube-dlのリポジトリ削除に対し、ジャーナリストやオープンソースコミュニティの開発者たちは強く反発。GitHubのナット・フリードマンCEOも開発者の集まるIRCチャットで「リポジトリをできる限り早く復活させたい」という意思を示していましたが、GitHub上では有志によってyoutube-dlをミラーリングした多数のリポジトリが作成されるという、収拾がつかない状況となっていました。



こうした状況を受け、2020年11月1日にGitHubのDMCAポリシーが改訂されました。改訂後のポリシーには「削除対象となったコンテンツとまったく同じものを再アップロードすることは、GitHubのDMCAポリシーと利用規約に違反することになりますのでご注意ください。利用規約に違反するコンテンツをこのリポジトリに投稿した場合、当社はそのコンテンツを削除し、アカウントへのアクセスを停止することがあります」という文言が追記されています。





Hess氏はこのポリシー改訂から「GitHub上で特定のコミットハッシュ値を含むコンテンツを公開した場合、アカウント凍結の対象になっていく」と推測。その推測をもとに、Hess氏は自らホスティングするgitリポジトリに「毒」を仕込んだ方法を解説しています。



その方法は簡単で、違法なリポジトリをサブモジュールとして自身のリポジトリに追加し、「.gitmodules」ファイルを削除した上でコミット。その後サブモジュールのディレクトリも削除して、もう一度コミットを行います。すると、「.gitmodules」ファイルやサブモジュールのディレクトリを消しつつ、違法なリポジトリのコミットハッシュ値のみ残すことができるとのこと。このリポジトリを第三者がGitHubにプッシュすると、そのアカウントは凍結されてしまうというわけです。





ローカルのgitリポジトリで「毒リポジトリ」を作成するためのシェルスクリプトまで用意されています。





#!/bin/sh printf "Enter the url of the illegal repo, Citizen: " read wha git submodule add "$wha" wha git rm .gitmodules git commit -m wha git rm wha git commit -m wha



なお、実際にはこの方法でアカウントが凍結される可能性は低いようで、今回の「毒リポジトリ」はyoutube-dlのミラーリング増殖に対するHess氏のユーモアとなっています。