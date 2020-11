PS5専用コントローラーの「アダプティブトリガー」がこれまでにない驚きの体験を実現すると海外メディアが絶賛

プレイステーション 5(PS5)専用コントローラーである「DualSense」には、弓矢を引き絞るときのような緊張感のある動作を実感できるトリガー式ボタンの「アダプティブトリガー」と、表現力豊かな「ハプティックフィードバック」が採用されています。アダプティブトリガーはハプティックフィードバックのカギになる機構とのことで、実際にDualSenseを使った海外メディア・The Vergeの記者が、その体験について語っています。



The PS5’s new controller is amazing — here’s how it works - The Verge

The Vergeの記者であるトム・ウォーレンさんは、「初めてDualSenseを手にした時、ハプティックフィードバックとアダプティブトリガーに完全に驚かされました。PS5にはASTRO's PLAYROOMが同梱されているのですが、このゲームはDualSenseとその機能のすべてを示すのに最適なショーケースとなっています」と記しています。



ウォーレンさんによると、DualSenseのハプティックフィードバックはNintendo SwitchやXboxのコントローラーが搭載するバイブレーション機能よりもはるかに優れたものであり、「私がこれまで体験した触覚フィードバックをはるかに超えている」と語りました。



以下はDualSenseのアダプティブトリガーを実現するパーツ。右のひとさし指で左右に動かされているのがR2/L2ボタン部分のアダプティブトリガーで、中ではらせん状のギアがクルクル回転していることがわかります。らせん状のギアの先っぽについているのがモーターで、このモーターに電流が流れるとトリガーの張力が変化し、さまざまな感触を実現できるようになるとのこと。なお、DualSenseを分解してアダプティブトリガーの機構を明らかにしたのはYouTubeチャンネルのTronicsFixです。





テクノロジー関連のポッドキャストを配信するThe Tech Podを運営するウィル・スミスさんは、DualSenseのアダプティブトリガー機構を見て「アダプティブトリガーが可変張力を実現する方法は本当に素晴らしいです。これはコントローラーにとっては驚くべきほど複雑なメカニズムです」と語っています。



