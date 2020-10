「ほうれん草」が燃料電池のコストを下げる鍵となる可能性

燃料電池 は発電効率の高いエネルギー源として応用が期待されている電池ですが、製作材料が高価であることがデメリットとなり、普及の妨げになっています。この材料費を抑えるために「 ほうれん草 」を利用しようという研究がアメリカン大学化学部のショゾン・ゾウ氏らの研究チームによって進められています。 Spinach Gives Fuel Cells a Power Up - IEEE Spectrum https://spectrum.ieee.org/energywise/green-tech/fuel-cells/spinach-gives-fuel-cells-a-power-up 実用化されている燃料電池は、高い発電効率を実現できる電極触媒として プラチナ が使用されています。しかし、プラチナは希少で高価であることから燃料電池自体も高額になってしまい、燃料電池の普及を妨げる原因となっていました。コストを下げるために多くの研究者によってプラチナに代わる触媒が研究されてきましたが、費用対効果が悪くほとんどが実用化には至っていません。 そんな中、ゾウ氏らの研究チームはプラチナの代替となる安価な素材として「ほうれん草」を選択。ゾウ氏らは地元のスーパーマーケットで購入したほうれん草をベースに、燃料電池に使用できる高炭素触媒を製作する研究を行っています。 数ある素材からほうれん草が選ばれた理由は、鉄と窒素の含有量が高いためであるとゾウ氏は述べています。また、ほうれん草が再生可能なバイオマス資源であるということも理由の1つ。「ほうれん草はプラチナよりも明らかに安く入手でき、栽培して増やすことも難しくありません。持続可能性は私たちが考える非常に重要な要素です」とゾウ氏は語っています。

2020年10月15日 23時00分00秒 in サイエンス, 食, Posted by log1m_mn

