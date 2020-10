燃え尽き症候群から抜け出したくても抜け出せない人のための「GAIN」とは？

・関連記事

無料の「燃え尽き症候群チェック」が登場、所要時間2分で簡単かつ完全匿名で自己診断可能 - GIGAZINE



「燃え尽き症候群」には少なくとも3つのタイプがある - GIGAZINE



ストレスを減らして燃え尽き症候群を防ぐために心理学者が示す5つのヒント - GIGAZINE



バカンスに行っても「燃え尽き症候群」は治らないことが判明 - GIGAZINE



燃え尽き症候群にならないために必要な心構えとは? - GIGAZINE

2020年10月06日 21時00分00秒 in メモ, Posted by logq_fa

